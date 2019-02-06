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Константин Большаков
6 Февраля, 2019 17:14
Янукович объяснил, когда почувствовал себя «лохом»
Виктор Янукович.
Источник: Inforesist.org
Москва, 06 Февраля - DIXINEWS.
Так он прокомментировал своё свержение пять лет назад с поста главы государства. А также рассказал, что его могут убить.
Экс-президент Украины Виктор Янукович в ходе своей пресс-конференции в Москве посетовал, что представители Евросоюза обманули его в феврале 2014 года, когда он подписал соглашение с оппозицией.
- Меня кинули как лоха, - пожаловался Янукович, слова которого передало «Радио Свобода».
Кроме того, Виктор Янукович сообщил, что в последнее время ему поступает информация о готовящемся покушении на него. Также он рассказал об угрозах в адрес лидера пророссийской организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука, на которого Киев завёл уголовное дело. Сам Медведчук намеревался баллотироваться в президенты Украины.
Напомним, Виктор Янукович сбежал в Россию 22 февраля 2014, за день до этого подписал соглашение с оппозицией. На Украине его заочно осудили на 13 лет за государственную измену.
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