Янукович объяснил, когда почувствовал себя «лохом»

Так он прокомментировал своё свержение пять лет назад с поста главы государства. А также рассказал, что его могут убить.

Экс-президент Украины Виктор Янукович в ходе своей пресс-конференции в Москве посетовал, что представители Евросоюза обманули его в феврале 2014 года, когда он подписал соглашение с оппозицией.

- Меня кинули как лоха, - пожаловался Янукович, слова которого передало «Радио Свобода».

Кроме того, Виктор Янукович сообщил, что в последнее время ему поступает информация о готовящемся покушении на него. Также он рассказал об угрозах в адрес лидера пророссийской организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука, на которого Киев завёл уголовное дело. Сам Медведчук намеревался баллотироваться в президенты Украины.

Напомним, Виктор Янукович сбежал в Россию 22 февраля 2014, за день до этого подписал соглашение с оппозицией. На Украине его заочно осудили на 13 лет за государственную измену.