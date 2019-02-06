Спорт

Константин Большаков
6 Февраля, 2019 16:43

Суд не отпустил Кокорина и Мамаева

Заседание Тверского суда Москвы.
Источник: mos-gorsud.ru
#Кокорин

#Мамаев

#футбол
Москва, 06 Февраля - DIXINEWS.

Футболисты предлагали залог. Однако судья отказал в этом.

В среду, 6 февраля, Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайства следователей о продлении ареста для футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, брата последнего Кирилла и ещё одного фигуранта дела Александра Протасовицкого. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», всех четверых оставили под арестом на срок два месяца.

- Постановлением Тверского районного суда города Москвы Кокорину Александру, Кокорину Кириллу, Мамаеву Павлу, Протасовицкому Александру продлён срок содержания под стражей на 2 месяца, т.е. до 08.04.2019 г., - сообщил пресс-секретарь суда.

Как уточняет «Интерфакс», в ходе судебного заседания защита футболистов просила отпустить Кокорина под залог 10 млн рублей, а Мамаева – 6 млн рублей, однако судья отклонил данную просьбу.

Напомним, футболисты были арестованы в октябре 2018 года после того, как устроили две драки в Москве, отмечая юбилей дружеских отношений.

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