Политика

Константин Большаков
6 Февраля, 2019 16:03

Видео: «мусорные» беспорядки в Урдоме заказали из-за границы

"Мусорные протесты" в Архангельске.
Источник: Bathet.livejournal.com
#Шиес

#Экотехнопарк

#мусорныепротесты
Архангельск, 06 Февраля - DIXINEWS.

Оказалось, что за протестами стоят украинские олигархи и западные спецслужбы. Соответствующий ролик появился на YouTube.

Протесты в Архангельской области против строительства экотехнопарка "Шиес" оказались запущены по методичкам с Майдана в Киеве, когда произошёл госпереворот. Эти "стихийные протесты" проспонсировал депутат Европарламента и бывший "теневой" глава региона, утверждается в ролике.

Авторы видео сообщают, что митинги вспыхнули в разных районах области "как по команде", а соцсетях появились тематические группы "с эмоциональными и далёкими от правды материалами", где тех, кто пытался спокойно обсудить предложения властей, начинали травить.

- Кукловодам, разжигавшим мусорный Майдан, диалог был не нужен, - заявлено в ролике.

Так называемых "защитников природы" обвинили в громкой и откровенной бранной риторике, а также напомнили, что на их счету несколько провокаций, от которых страдают местные жители. Так, на встрече со строителями экотехнопарка в Урдоме был обесточен дом культуры, а в месте с ним без света остались больница, детский сад, школы и жилые дома. А до этого неизвестные спилили десять столбов, где строится ЛЭП, а сам провод пропал.

По сведениям авторов ролика, противниками экотехнопарка управляют уроженец Урдомы Виктор Успасских, который в 90-х годах уехал в Литву, но сохранил активы в регионе. Попав в коррупционный скандал, Успасских был завербован западными спецслужбами. В области же он сумел повлиять на местных депутатов, журналистов и бизнесменов.

Другой след организации "мусорных протестов" привёл исследователей на Украину, а именно к Владимиру Крупчаку, который несколько лет скрывается от российских правоохранители. Отмечается, что в девяностые годы он "прибрал к рукам" ключевые лесозаготовительные предприятия Архангельской области и даже считался "теневым губернатором". В 2000-е Крупчак попытался заняться политикой, но безуспешно, а потом с 300 млн долларов бежал от уголовной ответственности в Украину, где и получил гражданство. Сейчас живёт в Лондоне, финансируя избирательные компании оппозиционных депутатов.

Таким образом, Крупчак и Успасских не думают о тех, за чьими спинами прячутся - жителями самой Урдомы, для которых появление экотехнопарка даст новые рабочие места, а также вложения в инфраструктуру и социалку.

- Странно, что этого не понимают так называемые активисты. Или, возможно, они всё понимают, но деньги зарубежных спонсоров для них важнее благополучия и родственников? - задают риторический вопрос в конце ролика.

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