Армия и оружие

Константин Большаков
6 Февраля, 2019 15:18

В ООН признали Украину одной из самых опасных стран мира

Украинские войска.
Источник: dixinews.ru
#Донбасс

#Украина

#ООН
Киев, 06 Февраля - DIXINEWS.

Это связано с конфликтом на Донбассе. До урегулирования ситуации ещё далеко.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов опубликовало заявление, в котором признаёт Украину одной из самых заминированных и опасных стран в мире. Как заявили в организации, причиной это стал конфликт на юго-востоке страны.

Помощник Генсека ООН по гуманитарным вопросам и заместитель координатора по оказанию чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, третий год подряд в регионе отмечается одно из самых больших в мире случаев подрыва на минах.

- Эта проблема может затормозить реконструкцию и развитие на многие годы вперёд, - передаёт «РГ» слова Мюллер.

Эксперты ООН подсчитали, что с 2014 года, когда начался вооружённый конфликт на Донбассе, здесь погибли более 2,5 тысяч мирных граждан. Ещё 9 тысяч человек были ранены. Около 4 млн человек попали в тяжёлую гуманитарную ситуацию.

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