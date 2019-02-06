|
Константин Большаков
6 Февраля, 2019 14:16
В МЧС признали катастрофическое положение в ведомстве
Сотрудники МЧС.
Источник: Mchsmedia.ru
Москва, 06 Февраля - DIXINEWS.
Спасателям не хватает техники. Цифры приведены ужасные.
Первый заместитель главы министерства чрезвычайных ситуаций РФ Александр Чуприян признал, что в ведомстве наступил дефицит техники и специального оборудования. По его словам, показатель достигает 90%.
Как пояснил Чуприян, данная проблема – одна из основных в министерстве на сегодняшний день.
- На сегодняшний день в наличии более 7,3 тысяч единиц, а потребность в закупке — свыше 107 тысяч единиц. Иначе говоря, дефицит техники и специального оборудования составляет более 90%, - передают РИА «Новости» заявление первого заместителя министра.
Спасатель добавил, что ведомству не хватает средств инженерного вооружения, средств радиационной, химической и биологической защиты, автомобилей и медицинской техники.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия