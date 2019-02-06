Общество

Константин Большаков
6 Февраля, 2019 14:16

В МЧС признали катастрофическое положение в ведомстве

Сотрудники МЧС.
Источник: Mchsmedia.ru
#МЧС

#спасатели

#Куприян
Москва, 06 Февраля - DIXINEWS.

Спасателям не хватает техники. Цифры приведены ужасные.

Первый заместитель главы министерства чрезвычайных ситуаций РФ Александр Чуприян признал, что в ведомстве наступил дефицит техники и специального оборудования. По его словам, показатель достигает 90%.

Как пояснил Чуприян, данная проблема – одна из основных в министерстве на сегодняшний день.

- На сегодняшний день в наличии более 7,3 тысяч единиц, а потребность в закупке — свыше 107 тысяч единиц. Иначе говоря, дефицит техники и специального оборудования составляет более 90%, - передают РИА «Новости» заявление первого заместителя министра.

Спасатель добавил, что ведомству не хватает средств инженерного вооружения, средств радиационной, химической и биологической защиты, автомобилей и медицинской техники.

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