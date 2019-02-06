Названа неожиданная версия взрыва дома в Магнитогорске

Люди могли не заметить запаха из-за экономии специального вещества. Официально это пока не подтверждено.

В телеграм-канале «112» сообщили, что одной из причин взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске могла стать экономия этилмеркатана. Это специальный ароматизатор, благодаря которому по неприятному запаху можно понять об утечке газа.

Авторы канала, которые ссылаются на предварительные данные расследования, утверждают, что взрыв прогремел после короткого замыкания в одной из квартир. Кроме того, в «112» пишут, что 10-этажное здание было построено по технологии пятиэтажного, что «из-за увеличенных нагрузок серьёзно снижает прочность несущих конструкций дома».

Напомним, взрыв в Магнитогорске в доме на проспекте Карла Маркса прогремел 31 декабря 2018 года. В результате погибли 39 человек. Версия об утечке газа является приоритетной.