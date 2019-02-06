Происшествия

Константин Большаков
6 Февраля, 2019 12:04

Вчера в Москве эвакуировали 165 тысяч человек

Эвакуация в Москве.
Источник: M.gazeta.ru
#эвакуациялюдей

#телефонныйтеррорист

#минирование
Москва, 06 Февраля - DIXINEWS.

Сотни зданий были освобождены от граждан из-за ложных сообщений о минировании. Злоумышленников пока не нашли.

Накануне, 5 февраля 2019 года, в Москве прокатилась волна ложных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Как пишет «Интерфакс», всего силовики и оперативные службы проверили почти 700 зданий, из которых эвакуировали 165 тысяч человек.

Как пояснил источник издания, сообщения поступали с различных электронных ящиков и в ходе звонков по IP-телефонии. «РБК» уточняет, что телефонные террористы сменили тактику – раньше они звонили, а теперь начали делать рассылку писем. В таком случае найти злоумышленников сложнее.

Напомним, масштабная волна ложных сообщений о готовящихся терактах началась вчера утром. В итоге были эвакуированы десятки школ и вузов, торговых и бизнес-центров и других объектах, а также в музеях.

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