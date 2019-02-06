|
Константин Большаков
6 Февраля, 2019 11:18
Завуч школы в Казани пригрозила детям «пустить всех на колбасу»
Класс математики.
Источник: Pxhere.com
Казань, 06 Февраля - DIXINEWS.
Теперь по факту инцидента ведётся проверка. Если её угрозы подтвердятся, последуют жёсткие меры.
Министерство образования Татарстана начало проверку по факту инцидента в школе №143 города Казани. Как передаёт радио «Говорит Москва», там педагог пообещала учеников «пустить на колбасу».
В пресс-службе ведомства уточнили, что если будет выявлен факт нарушения, на преподавательницу наложат дисциплинарное взыскание. Известно, что завуч и по совместительству учитель математики отчитала детей за плохую успеваемость.
Школьники сумели записать разговор и опубликовать его в интернете. Родители учащихся обратились в городское управление образования с жалобой по данному факту.
В руководстве школы от комментариев отказались.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия