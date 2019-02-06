Общество

Константин Большаков
6 Февраля, 2019 11:18

Завуч школы в Казани пригрозила детям «пустить всех на колбасу»

Класс математики.
Источник: Pxhere.com
#школьники

#учителя

#инцидент
Казань, 06 Февраля - DIXINEWS.

Теперь по факту инцидента ведётся проверка. Если её угрозы подтвердятся, последуют жёсткие меры.

Министерство образования Татарстана начало проверку по факту инцидента в школе №143 города Казани. Как передаёт радио «Говорит Москва», там педагог пообещала учеников «пустить на колбасу».

В пресс-службе ведомства уточнили, что если будет выявлен факт нарушения, на преподавательницу наложат дисциплинарное взыскание. Известно, что завуч и по совместительству учитель математики отчитала детей за плохую успеваемость.

Школьники сумели записать разговор и опубликовать его в интернете. Родители учащихся обратились в городское управление образования с жалобой по данному факту.

В руководстве школы от комментариев отказались.

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