Силовые структуры

Константин Большаков
6 Февраля, 2019 10:27

Стало известно о двух сбежавших подозреваемых по делу Арашуковых

Разыскиваемые.
Источник: sledcom.ru
#СКР

#Арашуков

#розыск
Москва, 06 Февраля - DIXINEWS.

Их объявили в розыск по всей стране. Устанавливаются и другие возможные подозреваемые.

Следователи объявили в розыск двух подозреваемых по делу о хищении природного газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей. Как пояснили в СК РФ, речь идёт об исполняющем обязанности исполнительного директора АО «Будённовскгазпромбытсервис» Уали Евгамукове и исполнительном директоре филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномыске Умаре Калмыкове.

- Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце января были задержаны член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его отец Рауль Арушков, а также ряд других лиц. Сенатора подозревают в причастности к убийствам, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Заведено дело после гибели россиянина в украинской колонии
Арашуковы нанесли невосполнимый ущерб при хищении газа
В Кремле признали, что Путин ждал задержания Арашукова
Читайте в рубрике:
Арашуков был сенатором, имея вид на жительство в ОАЭ
Арашукову предъявили обвинения, а он попросил переводчика
В СК объяснили задержание сенатора Рауфа Арашукова




Тимошенко обвиняет Порошенко в ростовщичестве, а избиратели все больше симпатизируют Зеленскому
Медведев поставил задачу сделать российские курорты привлекательнее
В Кабо-Верде 11 россиян задержаны за контрабанду 9,5 тонны кокаина
Кокорина ждут на играх Лиги Европы
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о двух сбежавших подозреваемых по делу Арашуковых
Москва, 06 Февраля, 10:05.
Губернатор Московской области объявил о новых назначениях
Вашингтон, 06 Февраля, 10:04.
Стали известны дата и место новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
Москва, 06 Февраля, 09:40.
Медведев уволил главу «Автодора»
Москва, 06 Февраля, 08:45.
В «Зарадье» пройдёт лекция об интимной близости
Ростов-на-Дону , 05 Февраля, 19:30.
В Ростовской области найдут ответственного за мониторинг загрязнения
Казань, 05 Февраля, 18:22.
Казань заняла почётное место в технологическом рейтинге
Нижний Новгород, 05 Февраля, 17:46.
Нижегородские синоптики пояснили, когда область "скуют" сильные морозы
Волгоград, 05 Февраля, 14:59.
Волгоградские снайперы "отстрелялись" на всероссийских военных соревнованиях
Москва, 05 Февраля, 14:39.
Кокорин рассказал, чему его научила тюрьма
Москва, 05 Февраля, 13:18.
В «Роскосмосе» объяснили причину кризиса в отрасли и оборонке
Москва, 05 Февраля, 13:00.
Собака-обнимака появилась в парке «Сокольники»


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия