Стало известно о двух сбежавших подозреваемых по делу Арашуковых

Их объявили в розыск по всей стране. Устанавливаются и другие возможные подозреваемые.

Следователи объявили в розыск двух подозреваемых по делу о хищении природного газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей. Как пояснили в СК РФ, речь идёт об исполняющем обязанности исполнительного директора АО «Будённовскгазпромбытсервис» Уали Евгамукове и исполнительном директоре филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномыске Умаре Калмыкове.

- Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце января были задержаны член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его отец Рауль Арушков, а также ряд других лиц. Сенатора подозревают в причастности к убийствам, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля.