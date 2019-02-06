Политика

Константин Большаков
6 Февраля, 2019 10:04

Стали известны дата и место новой встречи Трампа и Ким Чен Ына

Ким Чен Ын и Дональд Трамп.
Источник: News.yandex.ru
#Трамп

#КимЧенЫн

#КНДР
Вашингтон, 06 Февраля - DIXINEWS.

Саммит состоится в конце февраля. И пройдёт в азиатском регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что второй саммит между ним и лидером Северной Кореи состоится 27-28 февраля во Вьетнаме. Такое заявление Трамп сделал в ходе ежегодного выступления перед конгрессом.

- Мы продолжаем наши исторические усилия по достижению мира на Корейском полуострове, - передаёт CNN слова Трампа. – Если бы меня не избрали президентом США, думаю, мы бы сейчас находились в состоянии большой войны с Кореей.

Напомним, первая встреча Дональда Трампа прошла в июне 2018 года в Сингапуре, и стала первой среди действующих лидеров США и КНДР. На саммите было принято решение начать полное ядерное разоружение полуострова.

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