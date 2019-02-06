Транспорт

Константин Большаков
6 Февраля, 2019 09:40

Медведев уволил главу «Автодора»

Сергей Кельбах.
Источник: Twitter.com
#Росавтодор

#Медведев

#Кельбах
Москва, 06 Февраля - DIXINEWS.

Чиновник сам захотел уйти со своего поста. Причину называли существеннную.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил главу госкомпании «Росавтодор» Сергея Кельбаха. Как сообщает пресс-служба правительства, Кельбах попросился в отставку сам. Пока что его место займёт первый заместитель главы «Росавтодора» по технической политике Вячеслав Петушенко.

При этом ранее «Ведомости» писали, что Кельбах может уйти в отставку из-за срыва сроков сдачи центральной кольцевой автодороги вокруг Москвы. «РБК» утверждал, что Кельбах мог быть уволен ещё в 2018 году, однако намеревался сменить команду и ускорить строительство.

Команду чиновнику удалось сменить, однако исправить сроки строительства – нет. В результате срок сдачи ЦКАД перенесли с конца 2019 года на 2020 год.

Новым местом работы Сергея Кельбаха может стать «РЖД».

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