Медведев уволил главу «Автодора»

Чиновник сам захотел уйти со своего поста. Причину называли существеннную.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил главу госкомпании «Росавтодор» Сергея Кельбаха. Как сообщает пресс-служба правительства, Кельбах попросился в отставку сам. Пока что его место займёт первый заместитель главы «Росавтодора» по технической политике Вячеслав Петушенко.

При этом ранее «Ведомости» писали, что Кельбах может уйти в отставку из-за срыва сроков сдачи центральной кольцевой автодороги вокруг Москвы. «РБК» утверждал, что Кельбах мог быть уволен ещё в 2018 году, однако намеревался сменить команду и ускорить строительство.

Команду чиновнику удалось сменить, однако исправить сроки строительства – нет. В результате срок сдачи ЦКАД перенесли с конца 2019 года на 2020 год.

Новым местом работы Сергея Кельбаха может стать «РЖД».