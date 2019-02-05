В Ростовской области найдут ответственного за мониторинг загрязнения

Ростовские власти запланировали выделить многомиллионную сумму для исследования качества воздуха. Займётся реализацией проекта Министерство природных ресурсов.

Соответствующую информацию обнародовал официальный портал государственных закупок. В регионе проведут аукцион, победитель которого обязан будет выполнять ряд работ за 5,5 миллиона рублей.

В частности, победителю предстоит вести мониторинг атмосферы в Таганроге, Миллерово, Новошахтинске, Сальске, Батайске и Гуково. Все сведения будут сравниваться с прошлогодними исследованиями.

"Подрядчик также обязуется информировать заказчика о высоких уровнях загрязнения атмосферного воздуха незамедлительно в день получения информации, а также передавать полученные сведения о состоянии атмосферного воздуха в городах Ростовской области в фонд данных государственного экологического мониторинга", - гласят официальные сведения.

Согласно планам, контракт будет действовать один год. Подрядчику предстоит в этот временной период выполнить работы. Исполнителя власти Ростовской области объявят в предстоящем марте.