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Станислав Сикорский
5 Февраля, 2019 19:30
В Ростовской области найдут ответственного за мониторинг загрязнения
Загрязнение воздуха.
Источник: vladtime.ru
Ростов-на-Дону , 05 Февраля - DIXINEWS.
Ростовские власти запланировали выделить многомиллионную сумму для исследования качества воздуха. Займётся реализацией проекта Министерство природных ресурсов.
Соответствующую информацию обнародовал официальный портал государственных закупок. В регионе проведут аукцион, победитель которого обязан будет выполнять ряд работ за 5,5 миллиона рублей.
В частности, победителю предстоит вести мониторинг атмосферы в Таганроге, Миллерово, Новошахтинске, Сальске, Батайске и Гуково. Все сведения будут сравниваться с прошлогодними исследованиями.
"Подрядчик также обязуется информировать заказчика о высоких уровнях загрязнения атмосферного воздуха незамедлительно в день получения информации, а также передавать полученные сведения о состоянии атмосферного воздуха в городах Ростовской области в фонд данных государственного экологического мониторинга", - гласят официальные сведения.
Согласно планам, контракт будет действовать один год. Подрядчику предстоит в этот временной период выполнить работы. Исполнителя власти Ростовской области объявят в предстоящем марте.
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