Казань заняла почётное место в технологическом рейтинге

Республика Татарстан заняла высокую позицию в рейтинге "Цифровая Россия". Результаты подсчитывались за прошедший 2018 год.

Об этом стало известно во время коллегии Министерства информатизации и связи региона.

В общефедеральном рейтинге республика уступила только российской столице.

Во время коллегии также выяснилось, какой был валовой доход соответствующей отрасли. В прошлом году его объём составил 56 миллиардов рублей, из которых львиная доля пришлась на мобильную связь и информационные технологии.

Также в ушедшем году увеличилась доля прибыльных организаций информатизации и связи. Она достигла 77%.