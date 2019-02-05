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Станислав Сикорский
5 Февраля, 2019 18:22
Казань заняла почётное место в технологическом рейтинге
Информационные технологии.
Источник: vistanews.ru
Казань, 05 Февраля - DIXINEWS.
Республика Татарстан заняла высокую позицию в рейтинге "Цифровая Россия". Результаты подсчитывались за прошедший 2018 год.
Об этом стало известно во время коллегии Министерства информатизации и связи региона.
В общефедеральном рейтинге республика уступила только российской столице.
Во время коллегии также выяснилось, какой был валовой доход соответствующей отрасли. В прошлом году его объём составил 56 миллиардов рублей, из которых львиная доля пришлась на мобильную связь и информационные технологии.
Также в ушедшем году увеличилась доля прибыльных организаций информатизации и связи. Она достигла 77%.
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