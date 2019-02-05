Нижегородские синоптики пояснили, когда область "скуют" сильные морозы

В Нижегородской области ожидается резкое похолодание. Среднесуточная температура понизится с завтрашнего дня, 6 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Ночью температура опустится до минус 10-15 градусов. Ближе к северу области столбик термометра достигнет -20 градусов. Днём максимальная температура не превысит -5 градусов.

Из-за неблагоприятных погодных условий в области может возрасти число техногенных пожаров, а также аварий на энергосистемах.

Синоптики отмечают, что такое резкое понижение температуры в Нижнем Новгороде и самой области будет кратковременным.