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Станислав Сикорский
5 Февраля, 2019 17:46
Нижегородские синоптики пояснили, когда область "скуют" сильные морозы
Снегопад.
Источник: kp.ru
Нижний Новгород, 05 Февраля - DIXINEWS.
В Нижегородской области ожидается резкое похолодание. Среднесуточная температура понизится с завтрашнего дня, 6 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Ночью температура опустится до минус 10-15 градусов. Ближе к северу области столбик термометра достигнет -20 градусов. Днём максимальная температура не превысит -5 градусов.
Из-за неблагоприятных погодных условий в области может возрасти число техногенных пожаров, а также аварий на энергосистемах.
Синоптики отмечают, что такое резкое понижение температуры в Нижнем Новгороде и самой области будет кратковременным.
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