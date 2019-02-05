Общество

Станислав Сикорский
5 Февраля, 2019 17:46

Нижегородские синоптики пояснили, когда область "скуют" сильные морозы

Снегопад.
Источник: kp.ru
#похолодание

#неблагоприятнаяпогода

#синоптики
Нижний Новгород, 05 Февраля - DIXINEWS.

В Нижегородской области ожидается резкое похолодание. Среднесуточная температура понизится с завтрашнего дня, 6 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Ночью температура опустится до минус 10-15 градусов. Ближе к северу области столбик термометра достигнет -20 градусов. Днём максимальная температура не превысит -5 градусов.

Из-за неблагоприятных погодных условий в области может возрасти число техногенных пожаров, а также аварий на энергосистемах.

Синоптики отмечают, что такое резкое понижение температуры в Нижнем Новгороде и самой области будет кратковременным.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
На Питер надвигается суровая зима
Новосибирскую область ожидает морозное "испытание"
В выходные москвичей ждёт похолодание
Читайте в рубрике:
Казань заняла почётное место в технологическом рейтинге
Штрафы для уклонистов вырастут в 5 раз
Собянин решил с размахом отметить 5-летие со дня присоединения Крыма




В Кабо-Верде 11 россиян задержаны за контрабанду 9,5 тонны кокаина
Медведев поставил задачу сделать российские курорты привлекательнее
Кокорина ждут на играх Лиги Европы
Арестован седьмой фигурант по "делу Арашуковых"
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Казань заняла почётное место в технологическом рейтинге
Нижний Новгород, 05 Февраля, 17:46.
Нижегородские синоптики пояснили, когда область "скуют" сильные морозы
Волгоград, 05 Февраля, 14:59.
Волгоградские снайперы "отстрелялись" на всероссийских военных соревнованиях
Москва, 05 Февраля, 14:39.
Кокорин рассказал, чему его научила тюрьма
Москва, 05 Февраля, 13:18.
В «Роскосмосе» объяснили причину кризиса в отрасли и оборонке
Москва, 05 Февраля, 13:00.
Собака-обнимака появилась в парке «Сокольники»
Вашингтон, 05 Февраля, 12:38.
Людям младше 100 лет запретят покупать сигареты
Москва, 05 Февраля, 11:55.
За шутку о советском генерале девушек из Comedy Woman назвали «овцами»
Уфа, 05 Февраля, 11:33.
Власти РБ объяснили, как переведут школы на пятидневку
Пермь, 05 Февраля, 11:24.
Пермское правительство официально пополнилось новым министром
Красноярск, 05 Февраля, 11:05.
В Красноярске придумали методы "гуманного" отлова животных
Москва, 05 Февраля, 11:05.
В Москве в третий раз пройдёт «Лыжня России»


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия