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Станислав Сикорский
5 Февраля, 2019 14:59
Волгоградские снайперы "отстрелялись" на всероссийских военных соревнованиях
Снайпер.
Источник: goodfon.ru
Волгоград, 05 Февраля - DIXINEWS.
Отборочный этап состязания "Снайперский рубеж" организовали согласно подготовке к играм "АРМИЯ-2019". Участниками отбора стала сотня бойцов мотострелковой бригады, квартирующей в Волгоградской области.
Об этом ИА DixiNews стало известно из сообщения пресс-службы Южного военного округа. Командование отметило, что волгоградцам удалось превысить результаты, продемонстрированные в прошлом году.
Военнослужащие провели тренировки по прицеливанию и выбору целей с применением снайперской винтовки Драгунова. Им необходимо было учитывать боковой ветер, различные температурные условия и перепады давления.
"Также снайперы выполнили ряд огневых задач, в частности, упражнение "холодный выстрел"– снайперская стрельба на дистанции 100 м в мишень размером с теннисный шарик неподготовленной винтовкой СВД, стрельбу по освобождению заложника на расстоянии 200 м, стрельбу на 500 м по грудной мишени на максимальное количество попаданий", - отметила пресс-служба.
Снайперы, помимо этого, использовали маскировку, дальномеры, метеостанции, комплексы разведки и навигации.
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