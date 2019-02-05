Кокорин рассказал, чему его научила тюрьма

Он сожалеет, что не может помочь своей команде. И извиняется перед болельщиками.

Российский футболист Александр Кокорин написал открытое письмо, где попросил прощение за свои поступки. Слова послания приводит РИА «Новости».

Так, форвард «Зенита» извинился перед болельщиками и партнёрами по команде за то, что находясь в СИЗО не может помочь клубу в тренировках и в выступлениях. Кокорин объяснил, что не должен был устраивать драку, однако не сумел сдержаться.

- Очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье, - написал Кокорин.

Спортсмен также добавил, что извинился перед пострадавшими и готов загладить причинённый ущерб.