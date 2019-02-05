Технологии и наука

Константин Большаков
5 Февраля, 2019 13:18

В «Роскосмосе» объяснили причину кризиса в отрасли и оборонке

Юрий Коптев.
Источник: Roscosmos.ru
#Роскосмос

#космонавтика

#Коптев
Москва, 05 Февраля - DIXINEWS.

Всему виной западные санкции. Так сказал представитель госкорпорации.

Председатель научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев заявил, что западные санкции, касающиеся электронных компонентов, привели к кризису в отечественной военной и гражданской космонавтике. Такое заявление специалист сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Как пояснил Коптев, есть ряд замечаний к военному космосу из-за проблемы импортозамещения.

- Мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или вообще прекратили доступ к ним, - сказал Юрий Коптев.

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что из трёх российских спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» работает лишь один.

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