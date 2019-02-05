Людям младше 100 лет запретят покупать сигареты

Оригинальный способ борьбы с вредной привычкой нашли на Гавайях. Их просто запретят продавать тем, кто не прожил век.

В парламент штата Гавайи, США, внесли законопроект, который предлагает запретить продажу сигарет лицам, не достигшим 100 лет. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте правительства штата.

Повышать возраст будут не сразу. В 2020 году – до 30 лет, в 2021 – до 40, в 2022 году уже до 50 лет, в 2023 – до 60, а в 2024 сразу до 100 лет. Продавцов, нарушающих данный запрет, предлагают штрафовать на сумму от 500 до 2000 долларов.

Как говорится на сайте парламента Гавайев, данное предложение связано с вредом, который сигареты несут здоровью человека. Однако запрещать сигары, нюхательный табак и вейпы, а также другие продукты, содержащие никотин, власти не планируют.

По статистике властей, на Гавайях курят порядка 150 тысяч взрослых людей, а всего проживают около полутора миллиона человек. В штате уже нельзя купить сигареты до 21 года.