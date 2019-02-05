За шутку о советском генерале девушек из Comedy Woman назвали «овцами»

Такое резкое высказывание позволил себе Никита Михалков. Он сильно возмущён шуткой.

Кинорежиссёр Никита Михалков 1 февраля в своей YouTube- программе «Бесогон» раскритиковал девушек из юмористического шоу Comedy Woman, которые в одном из своих выпусков в 2013 году неудачно пошутили «о замёрзшем духе» генерала Дмитрия Карбышева.

«Когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое: на сорокаградусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?»,- возмутился Михалков. Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев в августе 1941 года попал в плен к нацистам. Он прошёл через настоящий ад немецких лагерей, но не сдался.

18 февраля 1945 года генерала и еще 500 узников вывели на улицу в сильный мороз и начали обливать холодной водой.

Карбышеву посмертно было присвоено Звание Героя Советского Союза.