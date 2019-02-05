Замглавы департамента полётом «Аэрофлота» задержан сотрудниками ФСБ

Анатолий Якимчук пытался дать взятку должностному лицу. Уголовное дело завели ещё в декабре прошлого года.

Федеральная служба безопасности задержала заместителя главы департамента производства полётов авиакомпании «Аэрофлот» Анатолия Якимчука ещё в декабре 2018 года. Его подозревают в даче взятки должностному лицу, сообщает РЕН ТВ.

Следствием установлено, что Якимчук из-за плохого результата после прохождения медицинской комиссии, пытался дать взятку, чтобы получить допуск к полётам. 50 тысяч рублей он предложил руководителю врачебно-лётной комиссии, который в свою очередь о случившемся сообщил в правоохранительные органы.

Первое заседание по делу Якимчука в Тушинском районном суде было назначено на 28 января, но его перенесли из-за неявки свидетелей. Следующее слушание намечено на 8 февраля 2019 года. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.