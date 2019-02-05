Криминал

Виктория Грей
5 Февраля, 2019 09:55

Замглавы департамента полётом «Аэрофлота» задержан сотрудниками ФСБ

Дача взятки.
Источник: Ruadvocate.ru
#взятка

#ФСБ

#Якимчук
Москва, 05 Февраля - DIXINEWS.

Анатолий Якимчук пытался дать взятку должностному лицу. Уголовное дело завели ещё в декабре прошлого года.

Федеральная служба безопасности задержала заместителя главы департамента производства полётов авиакомпании «Аэрофлот» Анатолия Якимчука ещё в декабре 2018 года. Его подозревают в даче взятки должностному лицу, сообщает РЕН ТВ.

Следствием установлено, что Якимчук из-за плохого результата после прохождения медицинской комиссии, пытался дать взятку, чтобы получить допуск к полётам. 50 тысяч рублей он предложил руководителю врачебно-лётной комиссии, который в свою очередь о случившемся сообщил в правоохранительные органы.

Первое заседание по делу Якимчука в Тушинском районном суде было назначено на 28 января, но его перенесли из-за неявки свидетелей. Следующее слушание намечено на 8 февраля 2019 года. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Задержание вице-губернатора Ленинградской области не подтвердилось
Российский министр поймала крупного взяточника
«Победа» потребовала от ФСБ 10 тысяч рублей за задержку рейсов
Читайте в рубрике:
Следствие настаивает на продлении ареста футболистам Мамаеву и Кокорину
Заведено дело после гибели россиянина в украинской колонии
«Пьяный» полицейский, «напавший» на пару с собакой, был трезвым




В Кабо-Верде 11 россиян задержаны за контрабанду 9,5 тонны кокаина
Медведев поставил задачу сделать российские курорты привлекательнее
Кокорина ждут на играх Лиги Европы
Арестован седьмой фигурант по "делу Арашуковых"
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Казань заняла почётное место в технологическом рейтинге
Нижний Новгород, 05 Февраля, 17:46.
Нижегородские синоптики пояснили, когда область "скуют" сильные морозы
Волгоград, 05 Февраля, 14:59.
Волгоградские снайперы "отстрелялись" на всероссийских военных соревнованиях
Москва, 05 Февраля, 14:39.
Кокорин рассказал, чему его научила тюрьма
Москва, 05 Февраля, 13:18.
В «Роскосмосе» объяснили причину кризиса в отрасли и оборонке
Москва, 05 Февраля, 13:00.
Собака-обнимака появилась в парке «Сокольники»
Вашингтон, 05 Февраля, 12:38.
Людям младше 100 лет запретят покупать сигареты
Москва, 05 Февраля, 11:55.
За шутку о советском генерале девушек из Comedy Woman назвали «овцами»
Уфа, 05 Февраля, 11:33.
Власти РБ объяснили, как переведут школы на пятидневку
Пермь, 05 Февраля, 11:24.
Пермское правительство официально пополнилось новым министром
Красноярск, 05 Февраля, 11:05.
В Красноярске придумали методы "гуманного" отлова животных
Москва, 05 Февраля, 11:05.
В Москве в третий раз пройдёт «Лыжня России»


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия