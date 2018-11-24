Порошенко не допустит наблюдателей из России на выборы

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова». Он готовится отдать приказ пограничной службе страны.

Президент Украины заявил в эфире телеканала ICTV, что не пропустит на выборы президента российских наблюдателей.

Порошенко заверил, что наблюдатели из России не смогут попасть на выборы, даже если они будут в составе международной делегации ОБСЕ. Соответствующий приказ он собирается отдать пограничной службе Украины.

Помимо этого Ирина Геращенко, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины заявила, что в настоящий момент готовится законопроект, который направлен на защиту выборов от наблюдателей из РФ.

«Очевидно, мы не допустим, чтобы те, кто воюет против Украины были тут наблюдателями. Мы предлагаем закрепить это в украинском законодательстве», — сказала Геращенко.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Пока что большинство украинцев не довольны действующим президентом и кабинетом министров.