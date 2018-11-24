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Виктория Грей
5 Февраля, 2019 08:05
Порошенко не допустит наблюдателей из России на выборы
Пётр Порошенко.
Источник: dixinews.ru
Киев, 05 Февраля - DIXINEWS.
Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова». Он готовится отдать приказ пограничной службе страны.
Президент Украины заявил в эфире телеканала ICTV, что не пропустит на выборы президента российских наблюдателей.
Порошенко заверил, что наблюдатели из России не смогут попасть на выборы, даже если они будут в составе международной делегации ОБСЕ. Соответствующий приказ он собирается отдать пограничной службе Украины.
Помимо этого Ирина Геращенко, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины заявила, что в настоящий момент готовится законопроект, который направлен на защиту выборов от наблюдателей из РФ.
«Очевидно, мы не допустим, чтобы те, кто воюет против Украины были тут наблюдателями. Мы предлагаем закрепить это в украинском законодательстве», — сказала Геращенко.
Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Пока что большинство украинцев не довольны действующим президентом и кабинетом министров.
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