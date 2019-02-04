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Виктория Грей
4 Февраля, 2019 14:30
Пожар на Никитском бульваре унёс жизни уже семи человек
Одна из квартир после пожара на Никитском бульваре в Москве.
Источник: ria.ru
Москва, 04 Февраля - DIXINEWS.
Возгорание произошло в ночь на 4 февраля. Пожару присвоен повышенный уровень опасности.
На месте пожара в центре Москвы обнаружено тело седьмого погибшего, сообщили корреспонденту ИА DixiNews в экстренных службах столицы. Также отмечается, что один из семи погибших не достиг совершеннолетнего возраста.
Пожар на Никитском бульваре, 12 произошёл в ночь на 4 февраля. В шестом часу утра огонь был ликвидирован. Двух пострадавших в очень тяжёлом состоянии доставили в Институт имени Склифосовского.
Спасателям удалось эвакуировать 42 человека, в том числе 8 детей. Всех разместили в гостиницах.
Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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