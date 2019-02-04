Пожар на Никитском бульваре унёс жизни уже семи человек

Одна из квартир после пожара на Никитском бульваре в Москве.

Возгорание произошло в ночь на 4 февраля. Пожару присвоен повышенный уровень опасности.

На месте пожара в центре Москвы обнаружено тело седьмого погибшего, сообщили корреспонденту ИА DixiNews в экстренных службах столицы. Также отмечается, что один из семи погибших не достиг совершеннолетнего возраста.

Пожар на Никитском бульваре, 12 произошёл в ночь на 4 февраля. В шестом часу утра огонь был ликвидирован. Двух пострадавших в очень тяжёлом состоянии доставили в Институт имени Склифосовского.

Спасателям удалось эвакуировать 42 человека, в том числе 8 детей. Всех разместили в гостиницах.

Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования. Следственный комитет возбудил уголовное дело.