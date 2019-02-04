Экоактивисты Архангельской области ратуют за несанкционированные свалки

Местные жители сопротивляются строительству технопарка, не слушая аргументов руководителей проекта. Об этой ситуации рассказал московский блогер Александр Беленький.

Как сообщает журналист, он прибыл в Архангельскую область, чтобы снять место, где собираются строить технопарк для отходов из Москвы и Московской области. Выложив репортаж в блог, на него посыпалось куча комментариев, что якобы и жители на собрании были подставными, и обвинение в продажности и оскорблении журналиста к русскому Северу.

«Наутро я проснулся знаменитым — давно не читал так много говна в свой адрес. И хотя это любимый трюк в интернете, задавить обвинениями любого, с чьим мнением не согласен гораздо проще, чем самому выстраивать аргументацию и доказывать правоту. Главное не забывать обвинять всех, кто имеет другую точку зрения в продажности — так проще прикрывать и собственную нечистоплотность. У меня конкретного мнения об этой истории вообще не было, и я постарался рассказать ситуацию с обеих сторон, правда вместо аргументов у противников технопарка были лозунги, и конструктивно поговорить не удалось. Но, оказывается, зомбировать может не только Киселёв, но и вполне либеральные СМИ: людей запугали ужасами, которые они готовы распространять, не рефлексируя», - прокомментировал Беленький.

Спустя некоторое время СМИ Архангельской области решили напрямую связаться с блогером. От Елены Ионайтис из издания «29.ру» поступило предложение сделать небольшое интервью с Александром. На что он ответил положительно и вскоре получил вопросы. Ответив на все вопросы честно, Беленький отправил письмо в издание, но уже на следующий день к его большому удивлению вышла большая статья «Быки, быдло и Крупчак» как московские блогеры пишут про полигон в Шиесе», правда под авторством Андрей Перцев, а вовсе не Елена.

Прочитав саму статью, блогер не обнаружил ни своих ответов, написанных этому изданию, ни даже упоминания оригинального поста в ЖЖ. По всей видимости, мнение московского журналиста идёт вразрез с политикой издания, которое показывает проблему с мусором только с одного бока. Так же, как и негативно настроенные местные жители не слушают аргументы, которые им приводит руководство будущего экотехнопарка – разговор глухого со слепым.

Стоит отметить, что складировать мусор, а не перерабатывать - это плохо. Но сейчас в России с мусором ещё хуже обстоят дела - просто наваливают кучу в ближайшем лесу. Рассерженные противники Шиеса строчат в комментариях «да вот у себя бы под боком и делали свалку», не понимая того, что любой район Москвы стоит гораздо ближе к полигону ТБО, чем пресловутый Шиес, где на тридцать километров вокруг ни одного жилья.