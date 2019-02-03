Политика

Станислав Сикорский
3 Февраля, 2019 19:22

Трамп вновь "побряцал" американским оружием перед Венесуэлой

Дональд Трамп.
Источник: mytimesnow.com
#Трамп

#Венесуэла

#НиколасМадуро
Вашингтон, 03 Февраля - DIXINEWS.

В американском правительстве считают вероятным отправку вооруженных сил в Венесуэлу. Армия при этом должна поддержать оппозиционное движение в стране.

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп не исключил использование американских военнослужащих в Южной Америке. В частности, он ответил на соответствующий вопрос в недавнем интервью.

"Я не хочу говорить это", - отметил президент.

По его словам, "это, определенно, одна из возможностей".

Трамп также добавил, что венесуэльский легитимный лидер Николас Мадуро запросил о переговорах с ним. При этом глава США отказался от этого, аргументировав, что ситуация зашла чересчур далеко.

Стоит напомнить, что ряд стран выдвинули законному президенту Венесуэлы ультиматум о проведении внеочередных выборов главы государства. При этом такие выборы состоялись совсем недавно.

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Трамп вновь "побряцал" американским оружием перед Венесуэлой


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