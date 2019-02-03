Политика

Станислав Сикорский
3 Февраля, 2019 16:28

Французский оппозиционер обвинила ЕС в разжигании гражданской войны

Марин Ле Пен.
Источник: novayagazeta.ru
#Brexit

#ЕвроСоюз

#сделка
Лондон, 03 Февраля - DIXINEWS.

Ирландское население против выхода со состава Евросоюза. При этом местные жители не хотят физической границы с Северной Ирландией, которая возникнет в случае выхода Британии из содружества.

С таким заявлением выступила французский политик Марин Ле Пен, возглавляющая "Национальное объединение". По её словам, цель так называемой сделки между Брюсселем и Лондоном - спровоцировать вооружённый конфликт в Ирландии. Это противостояние должно носить гражданский характер.

Соответствующим образом Евросоюз планирует "подложить свинью" Великобритании.

"Что пытаются сделать? Наказать их. Их надо наказать, сделать так, чтобы "развод" стал как можно более болезненным. "Развод" может стать очень болезненным, но в большей степени для ЕС, нежели для Великобритании", - подчеркнула Ле Пен.

Стоит отметить, вопрос о границе Северной Ирландии остаётся открытым, несмотря на планы разрешить разногласия ещё осенью 2018 года. Предполагается, что Brexit состоится 29 марта 2019 года.

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