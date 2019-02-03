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Константин Большаков
3 Февраля, 2019 14:29
Появилась уточненная информация по аварии в Калужской области
ДТП в Калужской области.
Источник: interfax.ru
Калуга, 03 Февраля - DIXINEWS.
Есть погибшие. Катастрофа произошла сегодня утром.
В результате ДТП в Калужской области, которое произошло утром 3 февраля 2019 года, погибли несколько человек. Об этом пишет «Интерфакс», которое ссылается на источники в правоохранительных органах.
По сведениям издания, при опрокидывании автобуса в кювет в районе села Извеково погибли 7 человек. Четверо из них – дети. Ещё трое погибших – взрослые. Среди пострадавших девять взрослых и двадцать три ребёнка. Судя по последней информации, они доставлены в больницу.
По факту аварии заведено уголовное дело по двум статьям. Одно из них глава СК РФ Александр Бастрыкин уже распорядился передать в Москву.
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