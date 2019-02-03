Спорт

Константин Большаков
3 Февраля, 2019 13:09

Сергей Ковалёв триумфально вернулся на ринг

Сергей Ковалёв.
Источник: Yandex.ru
#Ковалёв

#бокс

#Альварес
Москва, 03 Февраля - DIXINEWS.

Россиянин одержал победу над давним соперником. И теперь он чемпион.

Российский боксёр Сергей Ковалёв одержал победу над колумбийцем Элейдером Альваресом. Теперь Ковалёв стал чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Бой проходил в США и продлился все 12 раундов. Российскому боксёру отдали победу все судьи единогласным решением. Ковалёву удалось взять реванш над Альваресом и вернуть себе титул чемпиона.

Прошлый бой между этими спортсменами прошёл в августе 2018 года. Тогда Альварес сумел победить Ковалёва в течение 12 раундов. Россиянина призывали завершить карьеру, однако он сумел вновь выйти на высокий уровень и стать лучшим в своей категории.

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