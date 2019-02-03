В полиции уточнили обстоятельства серьёзного ДТП с детьми в Калужской области

Автобус с детьми вылетел в кювет. Для эвакуации пострадавших отправили вертолёты.

В воскресенье, 3 февраля, в Калужской области разбился автобус с детьми. Как пишет ТАСС со ссылкой на ГИБДД, машина съехала в кювет. Авария произошла около 9:15 часов на 128-м километре дороги Калуга – Вязьма.

- Водитель автобуса совершил опрокидывание в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 20 детей, - сказали в полиции.

Всего в автобусе были 47 пассажиров, из них 31 ребёнок. Данные о погибших и пострадавших разнятся, некоторые СМИ заявляют как минимум о нескольких жертвах аварии. Сейчас информация об этом уточняется.