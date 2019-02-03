Культура

Константин Большаков
3 Февраля, 2019 11:03

Баста отреагировал на смерть Децла

Василий Вакуленко.
Источник: Rublevka24.ru
#Децл

#Баста

#рэперы
Москва, 03 Февраля - DIXINEWS.

У рэперов был конфликт, но Василий забыл об этом после печальной новости. Баста выразил соболезнования.

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, выразил соболезнования в связи со смертью Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Об этом передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память, - написал Баста на своей странице в инстаграме.

Баста и Децл конфликтовали в последние несколько лет, дело даже доходило до суда.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля в Ижевске, где выступал на концерте. У артиста остановилось сердце.

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