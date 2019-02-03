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Константин Большаков
3 Февраля, 2019 10:29
Названа причина смерти рэпера Децла
Кирилл Толмацкий.
Источник: Rapvibes.ru
Москва, 03 Февраля - DIXINEWS.
Артиста подвело сердце. Ему было всего лишь 35 лет.
Рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля 2019 года. Артисту было 35 лет. О его смерти сообщил отец Александр Толмацкий.
Как заявил в беседе с агентством «Москва» концертный директор Децла Павел Беленец, рэперу стало плохо накануне вечером после концерта в клубе «Пош» в городе Ижевск. Толмацкий потерял сознание в своей гримёрке, на место происшествия вызвали «скорую помощь», однако прибывшие медики зафиксировали смерть Кирилла.
По предварительной версии, Децл скончался от остановки сердца, добавил Беленец.
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