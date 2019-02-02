Путин очертил будущее российско-американских контактов по вооружению

Российское правительство инициировало зеркальные меры относительно выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Моква приняла решение о приостановке участия в договоре в субботу, 2 февраля.

Президент РФ Владимир Путин провёл внеочередную встречу с министрами иностранных дел и обороны Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. Глава государства отметил, что в переговорах по этому вопросу стоит подождать "созревания" американских партнёров для полноценного диалога.

"Прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме", - уточнил Путин.

По его словам, Вашингтон зачастую игнорирует идеи Москвы о переговорах по вооружению.

"Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности", - подчеркнул президент.

Путин также добавил, что Кремль не планирует участвовать в гонке вооружений, провоцируемой Вашингтоном. При этом разработка новых технологий будет активизирована, но без увеличения оборонного бюджета

Касательно размещения ракет в различных регионах мира было решено следить за аналогичными действиями США и лишь затем организовывать ответ.