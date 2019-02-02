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Станислав Сикорский
2 Февраля, 2019 17:01
Путин очертил будущее российско-американских контактов по вооружению
Встреча президента и министров.
Источник: tass.ru
Москва, 02 Февраля - DIXINEWS.
Российское правительство инициировало зеркальные меры относительно выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Моква приняла решение о приостановке участия в договоре в субботу, 2 февраля.
Президент РФ Владимир Путин провёл внеочередную встречу с министрами иностранных дел и обороны Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. Глава государства отметил, что в переговорах по этому вопросу стоит подождать "созревания" американских партнёров для полноценного диалога.
"Прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме", - уточнил Путин.
По его словам, Вашингтон зачастую игнорирует идеи Москвы о переговорах по вооружению.
"Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности", - подчеркнул президент.
Путин также добавил, что Кремль не планирует участвовать в гонке вооружений, провоцируемой Вашингтоном. При этом разработка новых технологий будет активизирована, но без увеличения оборонного бюджета
Касательно размещения ракет в различных регионах мира было решено следить за аналогичными действиями США и лишь затем организовывать ответ.
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