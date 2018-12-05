|
Виктория Грей
2 Февраля, 2019 11:55
Следствие настаивает на продлении ареста футболистам Мамаеву и Кокорину
Кокорина и Мамаев в зале суда.
Источник: dixinews.ru
Москва, 02 Февраля - DIXINEWS.
Ходатайство рассмотрит Тверской суд Москвы. Заседание намечено на 6 февраля.
В Тверской суд Москвы поступило ходатайство органов следствия о продлении ареста футболистам, которые подозреваются в хулиганстве и побоях, на два месяца, сообщили в пресс-службе суда.
В свою очередь, футбольный клуб «Зенит», представил заявку на матчи Лиги Европы, куда команде удалось попасть. Совместно с остальными футболистами, в список заявленных игроков попал нападающий Александр Кокорин, который на данный момент находится под арестом.
Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев были задержаны в Москве, когда устроили сразу две драки в один день. Их арестовали на время следствия, возбудив три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия