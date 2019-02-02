Политика

Станислав Сикорский
2 Февраля, 2019 11:48

Пекин призвал РФ и США пойти на мировую

Ракетное вооружение.
Источник: topwar.ru
#ракеты

#ДРСМД

#заявления
Китай, 02 Февраля - DIXINEWS.

Китайские власти отозвались на разногласия, происходящие в рамках ДРСМД между Вашингтоном и Москвой. Пекин утверждает, что нельзя прибегать к крайним мерам.

Китай выступил против выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуана.

По его словам, США и РФ необходимо урегулировать сложившуюся проблему за столом переговоров. Также дипломат отметил, что расширять действие договора на иные государства не стоит.

"Китай выступает против многосторонности этого договора. Первостепенной задачей является отстаивание существующего соглашения и выполнение обязательств по нему, а не разрушение прежнего и создание нового договора", - гласит сообщение министра.

Напомним, Госдепартамент США заявил об одностороннем выходе страны и ДРСМД с субботы, 2 февраля.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности заключить новое соглашение с российско стороной относительно контроля за ракетным вооружением.

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