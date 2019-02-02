Армия и оружие

Станислав Сикорский
2 Февраля, 2019 11:31

ВМС РФ получили новейшие технологии для создания галлюцинаций у врага

"Адмирал флота Советского Союза Горшков".
Источник: yablor.ru
#флот

#ВМС

#корабли
Москва, 02 Февраля - DIXINEWS.

Суда ВМФ России снабдили новыми устройствами 5П-42 "Филин". Они предназначены для создания визуально-оптических помех у противника.

Производителем новых систем, создающих низкочастотные колебания яркости и возбуждающих зрительные нервы, стал холдинг "Росэлектроника". Первыми их получили два фрегата - "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов".

В будущем оборудованием оснастят два фрегата проекта 22350. Сейчас их создают специалисты судостроительного завода "Северная верфь".

Стоит отметить, что в январе "Адмирал Горшков" перешёл в завершающую стадию испытаний. В разработке корабля был использован ряд композитных материалов по технологии "стелс". Благодаря особой архитектуры его надстройки проектировщики достигли снижения площади эффективной поверхности рассеивания. Судно стало менее заметным для радиолокационной аппаратуры неприятеля.

Передача Военно-морскому флоту России новейшего фрегата 22350 "Адмирала Касатонова" состоится к концу 2019 года. Сейчас корабль с успехом прошел первый из этапов в ходовых испытаниях. Сесной ему предстоит ещё один.

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