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Виктория Грей
2 Февраля, 2019 10:55
Потопленная немецкая подлодка времён ВОВ найдена в Чёрном море
Потопленная немецкая подводная лодка U-23.
Источник: dni24.com
Стамбул, 02 Февраля - DIXINEWS.
Немецкое судно потоплено в 1944 году. Обнаружил лодку турецкий дайвер.
Спустя 75 лет в водах Чёрного моря найдена потопленная немецкая подводная лодка U-23, которая участвовала во Второй мировой войне, сообщает телеканал TRT Haber.
Лодка была обнаружена на глубине 40 метров турецким дайвером Сельчук Колайем, который вёл поиски лодки в течение нескольких лет. Он, совместно с ВМС Турции, обнаружили её неподалёку от турецкого города Агва.
Выяснилось, что подводная лодка была затоплена в 1944 году и относилась к «потерянному флоту Гитлера». Помимо этой лодки, недавно были обнаружены ещё две подлодки U-19 и U-20, затопленные у берегов Стамбула.
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