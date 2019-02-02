Потопленная немецкая подлодка времён ВОВ найдена в Чёрном море

Немецкое судно потоплено в 1944 году. Обнаружил лодку турецкий дайвер.

Спустя 75 лет в водах Чёрного моря найдена потопленная немецкая подводная лодка U-23, которая участвовала во Второй мировой войне, сообщает телеканал TRT Haber.

Лодка была обнаружена на глубине 40 метров турецким дайвером Сельчук Колайем, который вёл поиски лодки в течение нескольких лет. Он, совместно с ВМС Турции, обнаружили её неподалёку от турецкого города Агва.

Выяснилось, что подводная лодка была затоплена в 1944 году и относилась к «потерянному флоту Гитлера». Помимо этой лодки, недавно были обнаружены ещё две подлодки U-19 и U-20, затопленные у берегов Стамбула.