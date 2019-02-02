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Виктория Грей
2 Февраля, 2019 09:25
Трамп хочет встретиться в красивой комнате, чтобы заключить новый Договор РСМД
Дональд Трамп.
Источник: dixinews.ru
Вашингтон, 02 Февраля - DIXINEWS.
Новое соглашение с Россией будет гораздо лучше. Президент США намерен привлечь в него другие страны.
Глава белого дома готов заключить новое соглашение взамен существующему Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности и привлечь в него ряд других стран, сообщает RG.
«Я надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы, несомненно, хотел это увидеть», — поделился 45-й президент США с журналистами.
Стоит отметить, что накануне Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон начинает процедуру выхода из ДРСМД, поставив России ультиматум. В том случае, если Москва не вернётся к условиям договора в течение 6 месяцев и не уничтожит ракеты нарушавшие Договор РСМД, то США денонсируют договор.
В свою очередь МИД РФ заявило о том, что оставляет за собой право на ответную реакцию.
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