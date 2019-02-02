Трамп хочет встретиться в красивой комнате, чтобы заключить новый Договор РСМД

Новое соглашение с Россией будет гораздо лучше. Президент США намерен привлечь в него другие страны.

Глава белого дома готов заключить новое соглашение взамен существующему Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности и привлечь в него ряд других стран, сообщает RG.

«Я надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы, несомненно, хотел это увидеть», — поделился 45-й президент США с журналистами.

Стоит отметить, что накануне Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон начинает процедуру выхода из ДРСМД, поставив России ультиматум. В том случае, если Москва не вернётся к условиям договора в течение 6 месяцев и не уничтожит ракеты нарушавшие Договор РСМД, то США денонсируют договор.

В свою очередь МИД РФ заявило о том, что оставляет за собой право на ответную реакцию.