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Станислав Сикорский
1 Февраля, 2019 19:06
Роман Ротербенг выпустит мобильное приложение для хоккеистов
Хоккеисты.
Источник: kp.ru
Москва, 01 Февраля - DIXINEWS.
В России такое приложение для тренеров появится впервые. Оно поможет не только специалистам, но и родителям маленьких спортсменов.
Об этом сообщает издание BFM.ru.
Приложение станет доступным для IOS и Android. Оно поможет систематизировать работу тренеров и их воспитанников. Родители с помощью приложения смогут контролировать питание детей, режим их тренировок, а также получать рекомендации по индивидуальной работе.
Создать приложение решил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, возглавляющий штаб национальной сборной. Выпускник престижной бизнес-школы European Business School London и успешный предприниматель, он осознаёт необходимость подключения к тренировкам современных технических инструментов. Также Ротенберг отмечает удобство нового подхода к процессу тренировок.
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