Роман Ротербенг выпустит мобильное приложение для хоккеистов

В России такое приложение для тренеров появится впервые. Оно поможет не только специалистам, но и родителям маленьких спортсменов.

Об этом сообщает издание BFM.ru.

Приложение станет доступным для IOS и Android. Оно поможет систематизировать работу тренеров и их воспитанников. Родители с помощью приложения смогут контролировать питание детей, режим их тренировок, а также получать рекомендации по индивидуальной работе.

Создать приложение решил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, возглавляющий штаб национальной сборной. Выпускник престижной бизнес-школы European Business School London и успешный предприниматель, он осознаёт необходимость подключения к тренировкам современных технических инструментов. Также Ротенберг отмечает удобство нового подхода к процессу тренировок.