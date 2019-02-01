Политика

Константин Большаков
1 Февраля, 2019 16:54

Президент Молдавии решил одолжить российский правительственный самолёт

Игорь Додон и Владимир Путин.
Источник: Sm-news.ru
#Додон

#самолёты

#Молдавия
Москва, 01 Февраля - DIXINEWS.

Глава государства задерживается в России. А завтра ему обязательно нужно быть на родине.

Президент Молдавии Игорь Додон не может покинуть Россию из-за нелётной погоды в своей стране. Как пишет «Коммерсант», сейчас молдавская сторона ведёт переговоры с российскими коллегами о помощи.

Собеседник издания рассказал, что Додон должен быть в Молдавии уже в субботу, 2 февраля – президента ждут на собрании, посвящённом 660-летию молдавской государственности. И теперь молдавская сторона хочет попросить у управления делами президента России правительственный самолёт нашей страны.

Как пояснили в Кишинёве, сейчас над городом стоит сильный туман, и сесть в таких условиях могут только пилоты авиакомпании «Россия», чьи лайнеры перевозят первых лиц государства. При этом кто будет оплачивать услуги перевозчика, не уточняется.

Напомним, Игорь Додон встретился с Владимиром Путиным в Москве 30 января. Стороны обсудили отношения России и Молдавии, а также актуальные проблемы региона.

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