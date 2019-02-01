Экономика

Константин Большаков
1 Февраля, 2019 16:27

Льготы «Роснефти» обойдутся бюджету в 460 млрд рублей

Нефтяное месторождение.
Источник: Energybase.ru
#Сечин

#Путин

#Роснефть
Москва, 01 Февраля - DIXINEWS.

Пока что предложение главы корпорации рассматривается. Но если оно будет удовлетворено, казна государства понесёт крупные потери.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту РФ Владимир Путину с просьбой предоставить дополнительные льготы для разработки Приобского месторождения. Как отмечает РБК, оно является крупнейшим в стране.

Источники издания утверждают, что Сечин попросил предоставить налоговый вычет из налога на добычу полезных ископаемых пропорционально остаточным запасам на месторождении на 10 лет.

Если просьбу Сечина поддержат в Кремле, то, учитывая уже имеющиеся у «Роснефти» льготы на Приобское месторождение, бюджет государства в течение 10 лет недополучит 460 млрд рублей. Такие цифры озвучили в министерстве финансов РФ, сочтя просьбу главы корпорации нецелесообразной.

Насколько известно, Владимир Путин поставил на документе, направленном Игорем Сечиным, резолюцию «доложить». Будут ли официальные комментарии по поводу этой просьбы, пока не ясно.

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