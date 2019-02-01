Штрафы для уклонистов вырастут в 5 раз

За «беготню» от военкома предложили штрафовать на круглую сумму. Документ уже разработан.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов внёс на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение в 10 раз штрафов для уклонистов. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Согласно задумке Красова, предлагается повысить штрафы за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту до 5 тысяч рублей, и в 10 раз повысить штрафы за все административные правонарушения в области воинского учёта, отметили в пресс-службе Госдумы.

- Предусмотренные КоАП санкции за правонарушения в области воинского учета ввиду их незначительного размера, который был определён в 2007 году, несоизмерим с совершаемыми деяниями, экономическими показателями страны и не способствует формированию законопослушного поведения граждан, - сказано в документе.

Законопроект, в частности, будет предусматривать штрафы и для тех граждан, которые должны самостоятельно приходить в военкомат, достигнув призывного возраста.