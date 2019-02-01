Общество

Константин Большаков
1 Февраля, 2019 14:44

Собянин решил с размахом отметить 5-летие со дня присоединения Крыма

Концерт в Москве, посвящённый присоединению Крыма.
Источник: tass.ru
#Крым

#Собянин

#праздники
Москва, 01 Февраля - DIXINEWS.

Праздничные гуляния в столице будут идти три дня. Раньше такого не было.

Власти Москвы решили к пятой годовщине вхождения Крыма в состав Российской Федерации провести трёхдневные праздничные гуляния. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», фестиваль «Крымская весна» пройдёт в столице с 16 по 18 марта 2019 года.

Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Сергея Собянина. Дополнительных подробностей празднования пока не приводится, однако это будет первый раз, когда присоединение Крыма празднуют в течение нескольких дней. Бюджет проведения фестиваля также ещё неизвестен.

Так, в 2015-2016 годах прошли концерты на Васильевском спуске, в 2017 году концерт-митинг «Весна» состоялся у здания МГУ, а в 2018 году мероприятие было на Манежной площади. Все они ограничились одним днём.

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам референдума в марте 2014 года, когда в Киеве произошёл государственный переворот. Те события были названы «Крымской весной».

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