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Константин Большаков
6 Декабря, 2018 10:51
США решили отправить военный корабль в Чёрное море
Американские военные корабли.
Источник: Regnum.ru
Вашингтон, 06 Декабря - DIXINEWS.
Таким образом Белый дом хочет отреагировать на задержание украинских моряков. Однако решение не окончательное.
Власти США могут отправить в воды Чёрного моря военный корабль в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.
По данным издания, Вооружённые силы США попросили Госдепартамент предупредить Турцию о возможной переправке судна через Босфорский пролив и Дарданеллы, которые соединяют Чёрное и Средиземное море.
При этом источники уточняют, что уведомление служит предоставлением права американскому флоту направить корабль в Чёрное море, но не обязательно это право будет использовано.
Напомним, украинские моряки были задержаны российскими пограничниками за нарушение границы РФ 25 ноября. Их всех арестовали, а Украина ввела военное положение в ряде областей.
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