США решили отправить военный корабль в Чёрное море

Таким образом Белый дом хочет отреагировать на задержание украинских моряков. Однако решение не окончательное.

Власти США могут отправить в воды Чёрного моря военный корабль в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

По данным издания, Вооружённые силы США попросили Госдепартамент предупредить Турцию о возможной переправке судна через Босфорский пролив и Дарданеллы, которые соединяют Чёрное и Средиземное море.

При этом источники уточняют, что уведомление служит предоставлением права американскому флоту направить корабль в Чёрное море, но не обязательно это право будет использовано.

Напомним, украинские моряки были задержаны российскими пограничниками за нарушение границы РФ 25 ноября. Их всех арестовали, а Украина ввела военное положение в ряде областей.