В Госдуме призвали отказаться от слишком жёсткого наказания Мамаеву и Кокорину

Накануне суд продлил арест известным футболистам. А они надеялись попасть домой к Новому году.

Председатель комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Как заявил парламентарий, следствие имело все основания продлить арест фигурантов сразу трёх уголовных дел, однако спортсменов жаль по-человечески.

- В будущем мы ждём объективного решения суда. Не мягкого, потому что они талантливые футболисты, но и не чрезмерно жёсткого, потому что они публичные люди, - передаёт сайт «РЕН ТВ» слова господина Дегтярёва.

Напомним, накануне Тверской суд Москвы продлил арест Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до 8 февраля.