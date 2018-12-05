Общество

Константин Большаков
6 Декабря, 2018 07:08

В Госдуме призвали отказаться от слишком жёсткого наказания Мамаеву и Кокорину

Госдума.
Источник: Asf-trade.ru
#Мамаев

#Кокорин

#ГосДума
Москва, 06 Декабря - DIXINEWS.

Накануне суд продлил арест известным футболистам. А они надеялись попасть домой к Новому году.

Председатель комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Как заявил парламентарий, следствие имело все основания продлить арест фигурантов сразу трёх уголовных дел, однако спортсменов жаль по-человечески.

- В будущем мы ждём объективного решения суда. Не мягкого, потому что они талантливые футболисты, но и не чрезмерно жёсткого, потому что они публичные люди, - передаёт сайт «РЕН ТВ» слова господина Дегтярёва.

Напомним, накануне Тверской суд Москвы продлил арест Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до 8 февраля.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Кокорин и Мамаев останутся под арестом ещё на 2 месяца
«Краснодар» вступился за Павла Мамаева
В Госдуме попросили отменить налог на автомобили старше 10 лет
Читайте в рубрике:
Питерские учителя потребовали осудить школьников за мемы «Вконтакте»
В России начали борьбу с «колумбайн-сообществами»
Участковым решили облегчить жизнь


В Москве открылся фестиваль корейского кино
В Сирии возобновил работу крупнейший арматурный завод
Бумажный склад в Петербурге тушили при помощи пожарного поезда
Большинство родителей выполняют домашние задания за своих детей
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США решили отправить военный корабль в Чёрное море
Воронеж, 06 Декабря, 09:54.
В Воронеже действует жёлтый уровень опасности погоды
Нижний Новгород, 06 Декабря, 09:38.
В Нижегородской области запретили продавать дешёвое и некачественное топливо
Москва, 06 Декабря, 07:08.
В Госдуме призвали отказаться от слишком жёсткого наказания Мамаеву и Кокорину
Киев, 06 Декабря, 06:30.
Киев озвучил условия обмена задержанных украинских моряков
Москва, 06 Декабря, 06:02.
Путин открыл газовый промысел вселенского масштаба
Ростов-на-Дону , 05 Декабря, 19:18.
Ростов стал вторым городом ЮФО по дороговизне проезда
Самара, 05 Декабря, 18:53.
Уникальность ТоАЗа не замечают намеренно
Самара, 05 Декабря, 18:13.
В Самарской области произошёл всплеск заболеваемости ОРВИ
Санкт-Петербург, 05 Декабря, 17:52.
Власти Петербурга раскрыли подробности проекта кластера ВМФ в Кронштадте
Москва, 05 Декабря, 16:48.
Кокорин и Мамаев останутся под арестом ещё на 2 месяца
Москва, 05 Декабря, 16:38.
Путин рассказал, как будет действовать после выхода США из ДРСМД


СМИ24



Загрузка...






Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия