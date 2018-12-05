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Константин Большаков
6 Декабря, 2018 07:08
В Госдуме призвали отказаться от слишком жёсткого наказания Мамаеву и Кокорину
Госдума.
Источник: Asf-trade.ru
Москва, 06 Декабря - DIXINEWS.
Накануне суд продлил арест известным футболистам. А они надеялись попасть домой к Новому году.
Председатель комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Как заявил парламентарий, следствие имело все основания продлить арест фигурантов сразу трёх уголовных дел, однако спортсменов жаль по-человечески.
- В будущем мы ждём объективного решения суда. Не мягкого, потому что они талантливые футболисты, но и не чрезмерно жёсткого, потому что они публичные люди, - передаёт сайт «РЕН ТВ» слова господина Дегтярёва.
Напомним, накануне Тверской суд Москвы продлил арест Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до 8 февраля.
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