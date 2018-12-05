Политика

Константин Большаков
6 Декабря, 2018 06:30

Киев озвучил условия обмена задержанных украинских моряков

Евгений Марчук.
Источник: M.news.yandex.ua
#Украина

#Керченскийпролив

#Марчук
Киев, 06 Декабря - DIXINEWS.

Украина готова обменять их до конца текущего года. Теперь остаётся ждать ответ Москвы.

Представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук заявил, что Киев предлагает Москве обмен заключёнными по формуле «42 на 89». Такое заявление Марчук сделал в эфире телеканала «Прямой».

Как пояснил Марчук, накануне в Минске прошёл очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, и одной из главных тем стал инцидент в Керченском проливе.

- Мы считаем, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях, - заявил представитель Украины. – Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинца.

При этом, добавил Евгений Марчук, если Москва согласится, можно обменять ещё 66 на 19 человек. В Киеве выразили готовность подготовить соответствующие предложения до 27 декабря и с этого же числа начать процедуру обмена.

Напомним, три украинских военных корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября. Суда ВМС ВСУ нарушили границу РФ. В ответ на это Украина ввела военное положение в ряде областей страны.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
США решили отправить военный корабль в Чёрное море
Путин объяснил, почему не отвечает на телефонные звонки Порошенко
В Кремле объяснили позицию по поводу освобождения украинских моряков
Читайте в рубрике:
Очередная страна выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже
Госдеп пригрозил России из-за задержанных украинских моряков
Помощник Путина раскрыл детали беседы с Трампом


В Москве открылся фестиваль корейского кино
Бумажный склад в Петербурге тушили при помощи пожарного поезда
Большинство родителей выполняют домашние задания за своих детей
В Чернобыле провели вечеринку с вооруженной охраной
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США решили отправить военный корабль в Чёрное море
Воронеж, 06 Декабря, 09:54.
В Воронеже действует жёлтый уровень опасности погоды
Нижний Новгород, 06 Декабря, 09:38.
В Нижегородской области запретили продавать дешёвое и некачественное топливо
Москва, 06 Декабря, 07:08.
В Госдуме призвали отказаться от слишком жёсткого наказания Мамаеву и Кокорину
Киев, 06 Декабря, 06:30.
Киев озвучил условия обмена задержанных украинских моряков
Москва, 06 Декабря, 06:02.
Путин открыл газовый промысел вселенского масштаба
Ростов-на-Дону , 05 Декабря, 19:18.
Ростов стал вторым городом ЮФО по дороговизне проезда
Самара, 05 Декабря, 18:53.
Уникальность ТоАЗа не замечают намеренно
Самара, 05 Декабря, 18:13.
В Самарской области произошёл всплеск заболеваемости ОРВИ
Санкт-Петербург, 05 Декабря, 17:52.
Власти Петербурга раскрыли подробности проекта кластера ВМФ в Кронштадте
Москва, 05 Декабря, 16:48.
Кокорин и Мамаев останутся под арестом ещё на 2 месяца
Москва, 05 Декабря, 16:38.
Путин рассказал, как будет действовать после выхода США из ДРСМД


СМИ24



Загрузка...






Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия