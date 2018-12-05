Киев озвучил условия обмена задержанных украинских моряков

Украина готова обменять их до конца текущего года. Теперь остаётся ждать ответ Москвы.

Представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук заявил, что Киев предлагает Москве обмен заключёнными по формуле «42 на 89». Такое заявление Марчук сделал в эфире телеканала «Прямой».

Как пояснил Марчук, накануне в Минске прошёл очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, и одной из главных тем стал инцидент в Керченском проливе.

- Мы считаем, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях, - заявил представитель Украины. – Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинца.

При этом, добавил Евгений Марчук, если Москва согласится, можно обменять ещё 66 на 19 человек. В Киеве выразили готовность подготовить соответствующие предложения до 27 декабря и с этого же числа начать процедуру обмена.

Напомним, три украинских военных корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября. Суда ВМС ВСУ нарушили границу РФ. В ответ на это Украина ввела военное положение в ряде областей страны.