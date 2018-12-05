|
Константин Большаков
6 Декабря, 2018 06:30
Киев озвучил условия обмена задержанных украинских моряков
Евгений Марчук.
Источник: M.news.yandex.ua
Киев, 06 Декабря - DIXINEWS.
Украина готова обменять их до конца текущего года. Теперь остаётся ждать ответ Москвы.
Представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук заявил, что Киев предлагает Москве обмен заключёнными по формуле «42 на 89». Такое заявление Марчук сделал в эфире телеканала «Прямой».
Как пояснил Марчук, накануне в Минске прошёл очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, и одной из главных тем стал инцидент в Керченском проливе.
- Мы считаем, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях, - заявил представитель Украины. – Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинца.
При этом, добавил Евгений Марчук, если Москва согласится, можно обменять ещё 66 на 19 человек. В Киеве выразили готовность подготовить соответствующие предложения до 27 декабря и с этого же числа начать процедуру обмена.
Напомним, три украинских военных корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября. Суда ВМС ВСУ нарушили границу РФ. В ответ на это Украина ввела военное положение в ряде областей страны.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СМИ24
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия