Экономика

Константин Большаков
6 Декабря, 2018 06:02

Путин открыл газовый промысел вселенского масштаба

Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#газопровод

#Ямал
Москва, 06 Декабря - DIXINEWS.

Президент по видеосвязи поучаствовал в торжественной церемонии. Запасы газа на месторождении он назвал уникальными по объёмам.

В среду, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии третьего (финального) газового промысла Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Как пояснил глава государства, добыча газа на этом участке теперь выйдет на полную мощность, и одновременно с этим открылась вторая нитка газопровода Ухта – Торжок. Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в создании этих важных объектов, и подчеркнул, что такие важные проекты, как «Бованенково» имеют огромное значение для национальной экономики и для регионов всей страны.

- Но при этом освоение Ямала не ограничивается только «Бованенково». Разведанные запасы газа на полуострове превышают 16,7 триллиона кубических метров.

Это вселенский масштаб. Планируется, что к 2030 году здесь будет добываться 310–360 миллиардов кубических метров газа, - добавил президент.

В завершение речи Владимир Путин пожелал работникам объектов успеха и ещё раз выразил благодарность за такую важную работу.

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