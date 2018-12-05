Уникальность ТоАЗа не замечают намеренно

В Комсомольском суде Тольятти рассматривается уголовное дело, обвиняемыми в котором выступают бывшие руководители предприятия "Тольяттиазот" и главы швейцарской компании "Нитрохем Дистрибьюшн".

Как сообщило издание "Площадь свободы", среду, 28 ноября, по видеоконференции из Мещанского суда Москвы проходил допрос двух налоговых инспекторов, проверяющих "Тольяттиазот". Проверяющими выступали начальник отдела выездных проверок №1 МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3 Светлана Колган и заместитель начальника отдела выездных проверок ИФНС России №36 по г. Москва Александр Шуйков, который во время налоговой проверки ТоАЗа также был сотрудником МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3.

Адвокаты обвиняемых указали на тот факт, что Светлана Колган во время ответов на допросе читала ответы со стопки бумаг, которая лежала перед ней на столе. Сама Колган заявила, что пользовалась исключительно служебными документами. Но проверить эту информацию не представлялось возможным.

Проверяющая сообщила, что следила за деятельностью "ТоАЗа" с 2011 по 2013 годы. Проверка показала, что предприятие занижало цена на аммиак и карбамид, при этом заводу были начислены штрафы на сумму более 600 миллионов рублей. Налоговики устанавливали среднюю цену, отталкиваясь от публикаций в спецжурнале "Аргус". Кроме этого, они узнавали расценки производителя АО «Минеральные удобрения». Но были обнаружены несостыковки - например, в справочнике "Аргус" цены подаются без расчета объемов партий. А объем существенно влияет на окончательную стоимость товара. Колган сообщила, что в 2011 году "Тольяттиазот" передал "Нитрохем Дистрибьюшн" свыше 1,6 млн тонн аммиака.

"Минеральные удобрения", которые упоминались раньше, передали в несколько раз меньше – около 450 тысяч тонн для двух поставщиков. Объемы, которые поставляет ТоАЗ, почти в четыре раза больше объемов от "Минеральных удобрений" Но представители налоговой и прокуратура игнорировали эту информацию, сравнивая "Тольяттиазот" с предприятиями совершенно другого уровня. Представители ФНС признали, что цена была "иногда рыночной, а иногда нерыночной".

По другим данным, в некоторые месяцы стоимость аммиака от ТоАЗ была намного больше, чем на АО "Минеральные удобрения": 320 долларов за тонну против 260. Такие данные сложно назвать занижением цен "ТОАЗ", как заявляло обвинение. Колебания цен указывают на то, что стоимость выставлялась в процессе переговоров, о чем сообщали представители "ТоАЗа".

Колган во время допроса заявила, что не считает "ТОАЗ" уникальным предприятием, но позже после оглашения ее показаний изменила позицию и подтвердила уникальность предприятия. Оба проверяющих из налоговой не отрицали, что продукция компании была оплачена компанией "Нитрохем", что заставляет сомневаться в обвинении в хищении продукции завода.

В четверг, 29 ноября, суд провел допрос сотрудников "Тольяттихимбанка". Это директор финансового управления, бывший глава депозитария и фондового отдела ТХБ Владимир Ботов; начальник отдела международных расчетов и валютных операций, до этого зам. начальника юридического отдела Александр Голуб; зампредседателя правления Андрей Дроботов и начальник информационно-аналитического отдела, до этого возглавлявший службу безопасности банка Иван Малов.

У сотрудников узнавали, руководил ли банковской деятельностью Сергей Махлай и давал ли им какие-либо распоряжения. Все сотрудники ответили на эти вопросы отрицательно. Они заявили, что подчинялись своим непосредственным руководителям в банке и председателю правления ТХБ Александру Попову как единоличному исполнительном органу.

Доказательств к причастности обвиняемых к управлению банком не было, и представители потерпевшей стороны – компании "Уралхим" - придирались к некоторым техническим мелочам.

В пятницу, 30 ноября, в суде давали показания еще трое сотрудников "Тольяттихимбанка". Допрос также не предоставил новых данных – стороне обвинения не за что было зацепиться. Рассматривать дело в суде будут также на следующей неделе.