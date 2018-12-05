Кокорин и Мамаев останутся под арестом ещё на 2 месяца

Павел Мамаев и Александр Кокорин в зале суда.

Суд отказался выпускать футболистов на свободу. Заседание состоялось сегодня.

В среду, 5 декабря, Тверской суд города Москвы отказался освободить из-под стражи футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева. Игроки, обвиняемые в побоях и хулиганстве, останутся под арестом до 8 февраля 2019 года.

Как уточняет агентство «Москва», под арестом останется и брат Александра Кокорина – Кирилл, и знакомый спортсменов Александр Протасовицкий.

Ранее стало известно, что за Павла Мамаева заступился футбольный клуб «Краснодар», который предоставил своему игроку положительную характеристику в суд.

В ходе заседания все обвиняемые частично признали свою вину, добавило агентство.

Напомним, Мамаев и Кокорин устроили две потасовки в Москве 8 октября. Их компания напала на чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.