Армия и оружие

Константин Большаков
5 Декабря, 2018 16:38

Путин рассказал, как будет действовать после выхода США из ДРСМД

Уничтожение ракет средней и меньшей дальности.
Источник: Akdat.com
#Путин

#США

#ДРСМД
Москва, 05 Декабря - DIXINEWS.

Москве придётся предпринимать ответные меры, если Вашингтон всё же выйдет из договора. При этом РФ не нарушала соглашения.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ультиматум госсекретаря США Майка Помпео, который предложил России в течение 60 дней вернуться в рамки Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

Как пояснил Путин, слова Помпео являются запоздалыми, ведь США сначала заявили о намерении выйти из договора, а уже потом начали искать обоснования такому шагу.

- Самое главное обоснование – это то, что мы что-то нарушаем. При этом, как обычно, никаких доказательств нарушений с нашей стороны не представляется, - пояснил президент.

Теперь Вашингтон ищет, на кого бы «свалить свой необдуманный» шаг, отметил российский лидер. И если в Америке считают, что теперь должны иметь такое оружие, то и Москва будет это делать.

Президент добавил, что в бюджете Пентагона уже заложен бюджет на разработку подобных ракет, то есть, «решение принято давно, только по-тихому».

- Мы против разрушения этого договора. Но если это произойдёт, соответствующим образом будем реагировать, - резюмировал Владимир Путин.

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