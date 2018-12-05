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Константин Большаков
5 Декабря, 2018 16:05
На Камчатке ребёнок залез в стиральную машину и погиб
Сотрудник СКР.
Источник: Vintagepress.su
Петропавловск-Камчатский, 05 Декабря - DIXINEWS.
Теперь в трагедии разбираются следователи. Предварительно, насилия над несовершеннолетним не совершали.
4 декабря около 18 часов в городе Елизово Камчатского края в квартире одного из домов был найден погибшим 9-летний мальчик. Как сообщили в краевом СУ СКР, тело ребёнка в запертой стиральной машине обнаружила его мать.
Прибывшие на место происшествия следователи в ходе осмотра квартиры следов, указывающих на криминальный характер смерти мальчика, не обнаружили.
- Смерть мальчика наступила в результате асфиксии в условиях замкнутого пространства, - пояснили в пресс-службе ведомства. – На теле обнаружены телесные повреждения, возможно образовавшиеся в результате взаимодействия с выступающими частями барабана стиральной машинки.
Сейчас следственные действия продолжаются, и по итогам проверки правоохранительные органы примут соответствующее решение. Также будет дана оценка действиям или бездействию органов профилактики.
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