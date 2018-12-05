Политика

Константин Большаков
5 Декабря, 2018 15:45

Очередная страна выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже

Петер Пеллегрини.
Источник: Ujszo.com
#дипломаты

#Словакия

#Пеллегрини
Братислава, 05 Декабря - DIXINEWS.

Это произошло ещё в конце прошлого месяца. Однако власти одной из европейских стран сообщили об инциденте только сейчас.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что из страны был выслан российский дипломат, которого заподозрили в шпионской деятельности. Слова политика передаёт агентство Reuters.

- Мы выдворили его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов, - пояснил Пеллегрини.

Фамилия высланного дипломата не называется. При этом в Службе внешней разведки и посольстве РФ в Братиславе комментировать ситуацию отказались, пишет «Интерфакс».

Напомним, в том же ноябре в Австрии задержали бывшего военного армии страны, которого обвинили в шпионаже на Россию.

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