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Константин Большаков
5 Декабря, 2018 15:45
Очередная страна выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже
Петер Пеллегрини.
Источник: Ujszo.com
Братислава, 05 Декабря - DIXINEWS.
Это произошло ещё в конце прошлого месяца. Однако власти одной из европейских стран сообщили об инциденте только сейчас.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что из страны был выслан российский дипломат, которого заподозрили в шпионской деятельности. Слова политика передаёт агентство Reuters.
- Мы выдворили его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов, - пояснил Пеллегрини.
Фамилия высланного дипломата не называется. При этом в Службе внешней разведки и посольстве РФ в Братиславе комментировать ситуацию отказались, пишет «Интерфакс».
Напомним, в том же ноябре в Австрии задержали бывшего военного армии страны, которого обвинили в шпионаже на Россию.
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