Очередная страна выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже

Это произошло ещё в конце прошлого месяца. Однако власти одной из европейских стран сообщили об инциденте только сейчас.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что из страны был выслан российский дипломат, которого заподозрили в шпионской деятельности. Слова политика передаёт агентство Reuters.

- Мы выдворили его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов, - пояснил Пеллегрини.

Фамилия высланного дипломата не называется. При этом в Службе внешней разведки и посольстве РФ в Братиславе комментировать ситуацию отказались, пишет «Интерфакс».

Напомним, в том же ноябре в Австрии задержали бывшего военного армии страны, которого обвинили в шпионаже на Россию.